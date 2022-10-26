Песков: Кремль знает про подозрения МВД к Собчак по делу о вымогательстве
2022-10-26 19:11
Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле осведомлены о подозрениях полиции в отношении Ксении Собчак, которая стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве.
26 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с представителями российских СМИ, сообщив им о том, что в московском Кремле осведомлены о подозрениях МВД России к бывшей кандидатке в президенты РФ Ксении Собчак.
По данным СМИ, Собчак проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве в особо крупном размере, за что уже был задержан её исполнительный директор.
Другие источники утверждают, что сегодня в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски, а сама журналистка уже более полугода не находится в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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