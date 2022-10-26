Стремоусов: 4 батальона ВСУ пытались прорвать линию обороны на севере Херсона
2022-10-26 19:19
Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что четыре батальона ВСУ пытались прорвать оборону в Херсоне на севере города.
Вечером 26 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что за текущие сутки не менее четырёх батальонно-тактических групп армии Украины пытались прорвать линию обороны российских военных в Херсоне.
По словам Стремоусова, ВСУ несколько раз пытались атаковать север Херсона через Давыдов Брод, однако все сегодняшние наступательные операции украинской армии в регионе были подавлены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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