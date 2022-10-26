Стремоусов: 4 батальона ВСУ пытались прорвать линию обороны на севере Херсона

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что четыре батальона ВСУ пытались прорвать оборону в Херсоне на севере города.

Вечером 26 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что за текущие сутки не менее четырёх батальонно-тактических групп армии Украины пытались прорвать линию обороны российских военных в Херсоне.

По словам Стремоусова, ВСУ несколько раз пытались атаковать север Херсона через Давыдов Брод, однако все сегодняшние наступательные операции украинской армии в регионе были подавлены.