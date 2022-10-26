СМИ Украины сообщили о новой воздушной тревоге во всех городах страны
2022-10-26 19:22
Портал «Страна.ua» сообщает об объявлении тревоги по всей территории Украины.
Воздушная тревога снова звучит по всей территории Украины, сообщает портал «Страна.ua».
"Тревога о воздушной опасности над всей территорией Украины звучит с интервалом в 15 минут", - сообщает портал.
Удары по объектам украинской инфраструктуры начались по указу президента России Владимира Путина через два дня после совершения теракта на Крымском мосту.
Опубликовано: Максим Алексеев
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