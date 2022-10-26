Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий утверждает, что украинские войска на территории Запорожья ведут себя нагло по отношению к местным жителям.
26 октября ВРИО главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что по его информации, украинские военные творят настоящие бесчинства в областном городе Запорожье, нагло выгоняя мирных жителей из любых объектов и занимая их для нужд армии.
По мнению Балицкого, войска Украины знают о том, что в дальнейшем российские военные возьмут Запорожье под свой контроль, чем обусловлено безответственное поведение ВСУ в регионе.
Евгений Балицкий заверил, что Запорожье выйдет из-под контроля Киева и станет частью России, как ей стала Запорожская область по итогам референдума.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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