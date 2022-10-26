Папа Франциск заявил, что даже монахини смотрят порно, но «оттуда выходит дьявол»

Папа Франциск предупредил священников и монахинь об опасности просмотра порнографии в Интернете, заявив, что это «ослабляет сердце священника», сообщает ВВС, в среду, 26 октября.

86-летний Папа ответил на вопрос о том, как лучше всего использовать цифровые и социальные сети на сессии в Ватикане.

По его словам, порнография — это «порок, который есть у очень многих людей… даже у священников и монахинь».

«Оттуда входит дьявол», — сказал Папа священникам и семинаристам.

Что касается того, как ориентироваться в социальных сетях и цифровом мире, он сказал, что их следует использовать, но посоветовал им не тратить на это слишком много времени.

«Чистое сердце, которое Иисус получает каждый день, не может принять эту порнографическую информацию», — сказал он.

Католическая церковь требует, чтобы все священнослужители сохраняли целомудрие, то есть воздерживались от половых отношений и брака.