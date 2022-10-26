Зеленский услышал слова о готовности Путина к миру от президента Гвинеи-Бисау
2022-10-26 22:36
Умар Сиссоку передал Владимиру Зеленскому слова Владимира Путина о готовности к мирным переговорам.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому передал слова российского лидера Владимира Путина о готовности к мирным переговорам глава Гвинеи-Бисау Умар Сиссоку.
"Вчера я был в Москве и президент Путин просил передать сообщение, что он готов к мирным переговорам с вами", сказал Сиссоку.
Владимир Зеленский ответил, что ценит усилия Гвинеи-Бисау в вопросах мирного урегулирования конфликта, но относится к сигналам о мире из Москвы не иначе, как спланированную риторику, направленную на граждан самой России и жителей поддерживающих ее стран.
Опубликовано: Максим Алексеев
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