Зеленский услышал слова о готовности Путина к миру от президента Гвинеи-Бисау

Умар Сиссоку передал Владимиру Зеленскому слова Владимира Путина о готовности к мирным переговорам.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому передал слова российского лидера Владимира Путина о готовности к мирным переговорам глава Гвинеи-Бисау Умар Сиссоку.

"Вчера я был в Москве и президент Путин просил передать сообщение, что он готов к мирным переговорам с вами", сказал Сиссоку.

Владимир Зеленский ответил, что ценит усилия Гвинеи-Бисау в вопросах мирного урегулирования конфликта, но относится к сигналам о мире из Москвы не иначе, как спланированную риторику, направленную на граждан самой России и жителей поддерживающих ее стран.