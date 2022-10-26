После удара ВСУ по Шахтерску горит нефтебаза и 12 вагонов с горючим
2022-10-26 22:43
Украинские войска вечером 26 октября нанесли удары по нефтебазе в городе Шахтерск.
Вооруженные силы Украины обстреляли город Шахтерск, из-за чего была серьезно повреждена местная нефтебаза.
Сообщается. что после обстрела на нефтебазе начался пожар. Огонь со временем перекинулся на рядом стоящие гаражи.
"Пожар с нефтебазы в донецком Шахтёрске, по которой ударили ВСУ, перекинулся на гаражи, сообщают в местных пабликах", - передает RT.
Также стало известно, что загорелись 12 вагонов, на которых расположены цистерны с горючим.
Опубликовано: Николай Скира
«РИА Новости»: Киев создал «грязную бомбу» для взрыва над Чернобыльской АЭС
Белый дом: Россия не готовится к применению «грязной бомбы» в Украине
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО
Боно извинился за загрузку альбома U2 всем пользователям iTunes
Ходжес: Запад больше не может прикрывать Украину средствами ПВО