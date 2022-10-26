После удара ВСУ по Шахтерску горит нефтебаза и 12 вагонов с горючим

Украинские войска вечером 26 октября нанесли удары по нефтебазе в городе Шахтерск.

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шахтерск, из-за чего была серьезно повреждена местная нефтебаза.

Сообщается. что после обстрела на нефтебазе начался пожар. Огонь со временем перекинулся на рядом стоящие гаражи.

"Пожар с нефтебазы в донецком Шахтёрске, по которой ударили ВСУ, перекинулся на гаражи, сообщают в местных пабликах", - передает RT.

Также стало известно, что загорелись 12 вагонов, на которых расположены цистерны с горючим.