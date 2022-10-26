Reuters: Пентагон успешно испытал новое гиперзвуковое оружие

2022-10-26 23:43

Американское агентство сообщило об успешном завершении испытаний армией США компонентов нового гиперзвукового оружия.

Пентагон провел успешные испытания компонентов нового гиперзвукового оружия, сообщило информационное агентство Reuters.

"ВМФ и Армия США провели успешный пуск ракеты с береговой площадки в штате Вирджиния",  - говорится в публикации.

По сообщения агентства во время испытаний была проведена оценка навигационного оборудования, а также работа усовершенствованных материалов в реалистичной гиперзвуковой среде.

Опубликовано: Максим Алексеев