Reuters: Пентагон успешно испытал новое гиперзвуковое оружие
2022-10-26 23:43
Американское агентство сообщило об успешном завершении испытаний армией США компонентов нового гиперзвукового оружия.
Пентагон провел успешные испытания компонентов нового гиперзвукового оружия, сообщило информационное агентство Reuters.
"ВМФ и Армия США провели успешный пуск ракеты с береговой площадки в штате Вирджиния", - говорится в публикации.
По сообщения агентства во время испытаний была проведена оценка навигационного оборудования, а также работа усовершенствованных материалов в реалистичной гиперзвуковой среде.
Опубликовано: Максим Алексеев
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