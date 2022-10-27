Reuters: Пентагон провёл успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия США

Издание Reuters рассказало об успешных испытаниях американского гиперзвукового оружия.

В четверг американское новостное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны Соединённых Штатов сообщило, что накануне сотрудники Пентагона провели успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия.

К текущему моменту гиперзвуковые ракеты являются одними из самых эффективных боеприпасов в мире, поскольку способны развивать скорость, во много раз превышающую скорость звука, которая измеряется в Махах.

Россия является одним из лидером по разработке и производству гиперзвукового вооружения, зарекомендовавшего себя в ходе спецоперации на территории Украины.