Артиллеристы армии России уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе

Российские артиллеристы успешно поразили группу украинских танков на освобождённых территориях.

27 октября журналисты интернет-газеты "РИА Новости" побеседовали с участником спецоперации из числа артиллерийского взвода России БМ-21 "Град", который сообщил, что накануне их команда уничтожила группу украинских танков на территории Донбасса.

По словам артиллериста, после отработки по выявленной цели разведчики доложили, что системами РСЗО России удалось уничтожить три танка ВСУ, что традиционно рассматривается как взвод.

Также артиллерист утверждает, что помимо военной техники противника российские реактивные системы залпового огня работают по укреплённым районам ВСУ и скоплению украинских солдат.