Бывший американский сенатор Ричард Блэк высоко оценил план по прекращению украинского конфликта, который был предложен бизнесменом Илоном Маском.

В четверг экс-сенатор Соединённых Штатов от Вирджинии Ричард Блэк публично заявил, что считает "замечательным" план американского предпринимателя Илона Маска по прекращению боевых действий на территории Украины.

Также Блэк обратил внимание, что план Маска предполагает участие представителей ООН в новых референдумах на территории регионов, которые ранее отделились от Украины и стали частью России.

Согласно идее Илона Маска, для прекращения боевых действий Киев должен отказаться от претензий на Крым и членства в НАТО, а Россия при посредничестве ООН могла бы провести новые референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.