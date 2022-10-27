Ксения Собчак пешком перешла границу Беларуси и попала на камеры

Ксения Собчак пешком перешла границу Беларуси и Литвы в пункте пропуска Видзы. Это зафиксировали камеры.

Через границу журналистка шла с мужчиной, личность которого неизвестна. Ранее стало известно, что у Собчак куплен билет в Стамбул, однако туда она не полетела.

Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. По этой статье ей может грозить до 15 лет тюрьмы.

В загородном доме Собчак прошли обыски. Ее коммерческий директор Кирилл Суханов задержан в рамках этого же уголовного дела.