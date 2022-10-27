Ксения Собчак пешком перешла границу Беларуси и попала на камеры
2022-10-27 02:44
Ксения Собчак пешком перешла границу Беларуси и Литвы в пункте пропуска Видзы. Это зафиксировали камеры.
Через границу журналистка шла с мужчиной, личность которого неизвестна. Ранее стало известно, что у Собчак куплен билет в Стамбул, однако туда она не полетела.
Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. По этой статье ей может грозить до 15 лет тюрьмы.
В загородном доме Собчак прошли обыски. Ее коммерческий директор Кирилл Суханов задержан в рамках этого же уголовного дела.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ксения Собчак пешком перешла границу Беларуси и попала на камеры
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