Стремоусов: нет признаков подготовки ВСУ к наступлению в Херсонской области
2022-10-27 02:48
Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что на данный момент нет никаких признаков подготовки ВСУ к наступлению в Херсонской области.
Он признал, что украинские военные совершают отдельные попытки пробить линию обороны, но каждую из них удается пресечь.
По словам Стремоусова, линия обороны на Херсонщине постоянно усиливается, и сдавать регион никто не собирается.
Ранее Кирилл Стремоусов назвал ложью накопление 60 тысяч украинских военных для наступления на Херсон.
Опубликовано: Светлана Репина
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