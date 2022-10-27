Стремоусов: нет признаков подготовки ВСУ к наступлению в Херсонской области

Заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА Новости, что на данный момент нет никаких признаков подготовки ВСУ к наступлению в Херсонской области.

Он признал, что украинские военные совершают отдельные попытки пробить линию обороны, но каждую из них удается пресечь.

По словам Стремоусова, линия обороны на Херсонщине постоянно усиливается, и сдавать регион никто не собирается.

Ранее Кирилл Стремоусов назвал ложью накопление 60 тысяч украинских военных для наступления на Херсон.