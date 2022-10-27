Зеленский назвал «безумной» тактику союзных сил России, штурмующих Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских командиров в «безумии» в их попытках захватить восточный город Бахмут.

Город, который находится в Донецкой области и в котором до войны проживало 70 000 человек, уже несколько месяцев является эпицентром атак.

«Здесь больше всего проявляется сумасшествие российского командования», — сказал Зеленский в своем ночном обращении из Киева: «День за днем, месяцами они гонят туда людей на смерть, концентрируя артиллерийские удары высочайшего уровня».

Алексей Арестович, советник Зеленского, сказал, что однажды российские войска предприняли восемь отдельных атак на Бахмут до обеда и каждый раз были отброшены.

Бахмут (Артемовск) расположен на стратегической дороге, ведущей к удерживаемым Украиной городам Славянск и Краматорск.