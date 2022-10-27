Арестович признался, что ситуация на Херсонском направлении для ВСУ изменилась в неприятную сторону

То, что происходит с наступлением ВСУ на Херсонском направлении сегодня негативно отражается на репутации киевского режима.

Советник Зеленского Арестович констатировал, что ситуация на южном фронте не в пользу украинских военных.

«Теперь переносимся на Херсонское направление: там меняется в неприятную сторону для нас», — констатировал Арестович в комментарии для на YouTube-канала пропагандиста Марка Фейгина.

По словам советника, ВС России значительно укрепились на этом участке фронта и перебросили не менее шести батальонно-тактических групп за последние несколько недель.