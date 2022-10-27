Арестович признался, что ситуация на Херсонском направлении для ВСУ изменилась в неприятную сторону
2022-10-27 09:28
То, что происходит с наступлением ВСУ на Херсонском направлении сегодня негативно отражается на репутации киевского режима.
Советник Зеленского Арестович констатировал, что ситуация на южном фронте не в пользу украинских военных.
«Теперь переносимся на Херсонское направление: там меняется в неприятную сторону для нас», — констатировал Арестович в комментарии для на YouTube-канала пропагандиста Марка Фейгина.
По словам советника, ВС России значительно укрепились на этом участке фронта и перебросили не менее шести батальонно-тактических групп за последние несколько недель.
Опубликовано: Тарас Медведев
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