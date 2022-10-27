Шольц считает неприемлемым то, что Турция бросила вызов суверенитету Греции
Канцлер Германии Олаф Шольц во время официального визита в Афины в четверг, 27 октября, счел неприемлемым то, что Турция, как член НАТО, «оспаривает суверенитет другого члена» Альянса - Греции.
«Недопустимо, чтобы один партнер по НАТО бросал вызов суверенитету другого», — сказал социал-демократ в интервью греческой ежедневной газете Ta Nea.
«Это верно, когда есть более или менее завуалированные военные угрозы», — добавил канцлер, прибывший в Афины в среду вечером из Парижа и начавший свой день с посещения Акрополя с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Афины и Анкара вошли в период напряженных отношений, особенно вокруг разграничения вод, разделяющих двух соседей в восточном Средиземноморье.
Этот длительный спор был вновь разожжен в последние годы попытками Турции разведать месторождения углеводородов в этих спорных водах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Грецию, члена ЕС, в «оккупации» островов Эгейского моря, статус которых был урегулирован договорами, принятыми после Первой мировой войны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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