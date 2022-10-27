Глава ДНР заявил о стратегической важности освобождения Артемовска

Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска откроет российским войскам путь к наступлению на север.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Артемовска откроет российским войскам путь к наступлению на север. Пути снабжения украинской армии будут перерезаны, убежден высокопоставленный чиновник.

"На Артемовском направлении есть определенные успехи, но противник перебрасывает новые силы. Но если Артемовск будет освобожден, то будут перерезаны дороги, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления", - сказал Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что украинская армия хорошо укрепилась в городе и выбить ее будет очень непросто.