Кристиан Виганд: в ЕС заморожены российские активы на сумму более 17,5 млрд евро

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что к настоящему времени в странах Европейского союза (ЕС) заморожено российских активов не менее чем на 17,5 млрд евро.

Кристиан Виганд отметил, что правительства европейских государств считает это серьезным прогрессом, так как «в апреле мы начали с активов на сумму примерно в 6,7 млрд евро, а сегодня пришли к 17,5 млрд евро». Он уточнил, что речь идет об активах физических и юридических лиц.

В общей сложности, российские активы на территории Европейского союза заморожены у 1350 частных лиц и организаций. При этом список может расширятся вместе с санкционным давлением на Россию.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что предлагает не только замораживать российские активы в еврозоне, но и конфисковывать. Ее предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц, который отметил, что нет никаких правовых норм и оснований для таких действий.

Комментируя заявление главы ЕК, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны и так украли у российской стороны очень много, чтобы говорить о конфискации. Он также напомнил про замороженных золотовалютных резервах.