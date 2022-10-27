Вопреки европейским санкциям Италия стала главным покупателем товаров из России

По данным за третий квартал 2022 года, главным европейским импортером российских товаров стала Италия. Сведения получены на основе данных национальных статистических центров Европы.

Только в июле Италия закупила российских товаров на сумму 3,04 миллиарда евро, обогнав в том числе и Германию, которая импортировала из России товары на сумму 2,9 миллиардов евро. Таким образом, Италия стала главным европейским российским импортером.

Отмечается, что несмотря на действие санкций Европейского союза, страны входящие в блок продолжают массово импортировать российские товары. Так, в июле оказалось, что Нидерланды закупили товары из России на сумму 1,6 миллиардов евро, а Чехия — на 1,4 миллиардов евро. В пятерку лидеров вошла и Польша с суммой 1,1 миллиардов евро (при этом она имеет серьезные геополитические разногласия с Россией).

В Россию основным европейским поставщиком является Германия. В июле она экспортировала товаров на сумму 1,02 миллиарда евро, а Италия стала вторым главным экспортером с суммой в 511,5 миллионов евро.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от сотрудничество несмотря на санкционное давление на Россию. При этом Россия также готова получать европейские товары, если ЕС готов их продавать.