В Министерстве обороны Китая выразили убежденность в том, что любые попытки помещать объединению КНР и Тайваня обречены на провал.

В Минобороны Китая считают вопрос объединения с Тайванем сугубо внутренним делом китайского народа, заявил официальный представитель ведомства Тань Кэфей. Любая попытка Вашингтона помешать процессу воссоединения нации обречена на провал, подчеркнул он.

"В последнее время США постоянно создают различные политические законопроекты, связанные с Тайванем. Эта политика направлена на подрыв суверенитета Китая", - сказал Кэфей.

Представитель Минобороны КНР подчеркнул, что "Тайвань - это китайский Тайвань, поэтому решать свои проблемы будет только китайский народ".