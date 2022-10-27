В Польше выявили два случая COVID-19 нового штамма «Цербер»
2022-10-27 13:01
В министерстве здравоохранения Польши рассказали о выявлении двух случаев заражения вирусом COVID-19 быстроразвивающегося штамма «Цербер».
В Польше выявили два новых случая COVID-19 нового штамма «Цербер» рассказали в министерстве здравоохранения страны. Это подвид шамма коронавируса "омикрон", уточнил глава ведомства Вальдемар Краска.
"От своих западных коллег мы узнали о появлении нового подвида BQ 1. и BQ 1.1. который называют "Цербер". В настоящий момент два таких случая выявлено в Польше", - сказал он в интервью агентству PAP.
По словам Краски, ситуация сложно прогнозировать, но пока эпидемиологическая обстановка в стране остается стабильной.
Опубликовано: Максим Алексеев
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