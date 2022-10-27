Генеральный штаб ВСУ заявил о наращивании группировки войск на границе с Беларусью.

Командование ВСУ увеличило группировку войск на границе с Беларусью, об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС Украины Алексей Громов.

"Мы уже нарастили свою группировку на севере, адекватно реагируя на все угрозы", - сказал он.

Ранее председатель госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил, что на украинской границе складывается напряженная ситуация, но для ее защиты задействовано достаточно сил и средств.