ВСУ нарастили численность войск у границ Беларуси
2022-10-27 13:12
Замначальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Киев нарастил группировку сил на севере страны - у границ Беларуси.
Об этом заявил на брифинге в Киеве Алексей Громов.
Опубликовано: Денис Карвацкий
Балицкий: солдаты ВСУ творят бесчинства в Запорожье
МИД Литвы сообщило, что не исключено внесение Собчак в черный список
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации
В Баварии задержан оператор крупной наркоплатформы в даркнете
Iltalehti: Финляндия согласилась разместить у себя ядерное оружие НАТО