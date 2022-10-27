ВСУ нарастили численность войск у границ Беларуси

2022-10-27 13:12

Замначальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Киев нарастил группировку сил на севере страны - у границ Беларуси.

Об этом заявил на брифинге в Киеве Алексей Громов.
 

Опубликовано: Денис Карвацкий