Генштаб Украины не видит активности объединенной группировки Союзного государства, но стянул части ВСУ на север
2022-10-27 13:16
В Генштабе Минобороны Украины заявили, что по разведданным Беларусь не создает наступательной группировки войск.
«Создания наступательной группировки противника со стороны Беларуси не отмечается», - говорится в сообщении Генштаба,
Тем не менее источник сообщает, что ВСУ нарастили группировку сил на северном направлении и активно отслеживают ситуацию в приганичье.
Ранее источники в Минобороны России и Беларуси сообщили о создании объединенной группировки Союзного государства из подразделений российских и белорусских войск, численностью от 20 до 30 тысяч человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
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