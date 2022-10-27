Генштаб Украины не видит активности объединенной группировки Союзного государства, но стянул части ВСУ на север

В Генштабе Минобороны Украины заявили, что по разведданным Беларусь не создает наступательной группировки войск.

«Создания наступательной группировки противника со стороны Беларуси не отмечается», - говорится в сообщении Генштаба,

Тем не менее источник сообщает, что ВСУ нарастили группировку сил на северном направлении и активно отслеживают ситуацию в приганичье.

Ранее источники в Минобороны России и Беларуси сообщили о создании объединенной группировки Союзного государства из подразделений российских и белорусских войск, численностью от 20 до 30 тысяч человек.