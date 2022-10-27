Украинские СМИ сообщают, что в Киеве зафиксировано несколько звуков взрывов

Информационный телеканал «Прямой», а после него еще несколько украинских СМИ сообщили, что в Киеве, 27 октября 2022 года, зафиксированы несколько звуков взрывов.

По предварительным данным, в Киевской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), а звуки от нее местные жителя приняли за взрывы на территории города. Тем не менее, точных данных пока не поступало. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шахтерск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Есть предположение, что звуки взрывов в Киеве — это ответ на открытый огонь украинской армии от Донецкой народной республики (ДНР).

В ДНР уточнили, что обстрелы зафиксированы по направлениям населенного пункта Константиновка и города Шахтерск. Со стороны ВСУ выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS.

Глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что в результате обстрела со стороны уральской армии поселка Бирюзова, пять местных жителей получили ранения разной степени тяжести.