МИД России: Киев использует ядерный шантаж для получения военной помощи Запада

Мария Захарова обвинила власти Украины в использовании ядерного шантажа для получения помощи западных стран.

Киев использует ядерный шантаж для получения военной помощи Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Зачем Киеву все это нужно? (обстрелы Запорожской АЭС и "грязная ядерная бомба" - прим. ред.) Вероятнее всего, Киев использует ядерный шантаж для получения большей финансовой и экономической помощи Запада", - сказала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на в Институте Лоуи в Австралии, призвал Запад "нанести превентивные удары по России", а не "ждать ядерных ударов" Москвы.