Российские войска отразили атаки ВСУ в районе Купянска в Херсонской области

Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ на Купянском направлении в Херсонской области.

Российские войска отразили атаки ВСУ в на Купянском направлении в Херсонской области, заявили в министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что подразделения украинской армии попыталось прорваться в районе Николаевки и Орлянки.

В минобороны рассказали об уничтожении 60 военнослужащих ВСУ.