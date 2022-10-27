Российские войска отразили атаки ВСУ в районе Купянска в Херсонской области
2022-10-27 14:00
Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ на Купянском направлении в Херсонской области.
Российские войска отразили атаки ВСУ в на Купянском направлении в Херсонской области, заявили в министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что подразделения украинской армии попыталось прорваться в районе Николаевки и Орлянки.
В минобороны рассказали об уничтожении 60 военнослужащих ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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