Минобороны России: ВСУ провалили наступление на Красно-Лиманском направлении в ЛНР

Минобороны России сообщает о провале попытки наступления украинской армии под Червонопоповкой в ЛНР.

ВСУ провалили наступление на Красно-Лиманском направлении в Луганской Народной Республике, сообщили в минобороны России.

"На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа украинской армии предприняла попытку наступления в районе населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Перешедшие в наступление подразделения были остановлены и отброшены на исходные позиции", - рассказали в оборонном ведомстве.

В минобороны сообщили об уничтожении более 120 украинских военнослужащих, а также тринадцати единицах бронированной и специальной автомобильной техники.