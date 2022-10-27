Минобороны России: ВСУ провалили наступление на Красно-Лиманском направлении в ЛНР
Минобороны России сообщает о провале попытки наступления украинской армии под Червонопоповкой в ЛНР.
ВСУ провалили наступление на Красно-Лиманском направлении в Луганской Народной Республике, сообщили в минобороны России.
"На Красно-Лиманском направлении батальонная тактическая группа украинской армии предприняла попытку наступления в районе населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Перешедшие в наступление подразделения были остановлены и отброшены на исходные позиции", - рассказали в оборонном ведомстве.
В минобороны сообщили об уничтожении более 120 украинских военнослужащих, а также тринадцати единицах бронированной и специальной автомобильной техники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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