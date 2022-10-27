ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта
2022-10-27 14:21
В Минобороны РФ сообщили о пресечении российскими военными попытки наступления ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта.
В четверг, 27 октября 2022 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга заявил, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку перейти в наступление на Красно-Лиманском направлении фронта.
Конашенков утверждает, что российские военнослужащие успешно пресекли попытку наступления ВСУ, уничтожив более 120 украинских солдат, а также 3 танка, 4 ББМ и ещё 4 пикапа противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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