ВС РФ пресекли попытку наступления ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта

В Минобороны РФ сообщили о пресечении российскими военными попытки наступления ВСУ на Красно-Лиманском направлении фронта.

В четверг, 27 октября 2022 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков во время брифинга заявил, что за минувшие сутки Вооружённые силы Украины предприняли очередную попытку перейти в наступление на Красно-Лиманском направлении фронта.

Конашенков утверждает, что российские военнослужащие успешно пресекли попытку наступления ВСУ, уничтожив более 120 украинских солдат, а также 3 танка, 4 ББМ и ещё 4 пикапа противника.