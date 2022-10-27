ВСУ нанесли удары из РСЗО HIMARS по нефтебазе и железнодорожной станции в Шахтёрске
2022-10-27 14:43
Украинские военные в очередной раз обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Шахтёрск, поразив нефтебазу и железнодорожную станцию.
27 октября новостное агентство ДАН, ссылаясь на СЦКК, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили 3 ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства по Шахтёрску в ДНР.
Местные жители утверждают, что украинские военнослужащие поразили нефтебазу и железнодорожную станцию в городе Шахтёрске.
Пресс-служба МЧС ДНР заявила, что в результате «прилёта» со стороны Украины по Ж/д станции Шахтёрска начался крупный пожар в результате возгорания четырёх ёмкостей с бензином вместимостью 60 тонн.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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