На границе с Беларусью ВСУ нарастили большую группировку

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о наращивании группировки войск у границ с Беларусью.

27 октября на брифинге замначальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил Украины Алексей Громов заявил, что Киев нарастил группировку сил на севере страны -у границ с Беларусью.

Председатель госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил 14 октября, что особенно напряженная ситуация складывается на украинской границе, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск и формирование этой группировки уже идет.