Президент Австрии «передвинул» границу России до Венгрии

Президент Александр Ван дер Беллен назвал Венгрию, граничащей с Россией государством.

Президент Австрии Александр ван Дер Беллен "передвинул" границу России до Венгрии, в ходе переговоров со своей коллегой Каталиной Новак.&

"Всегда приятно обсудить ситуацию в мире и обменяться мнением о касающейся всех ситуации. Венгрия, как непосредственный сосед как Австрии, так и России...эээ, так и Украины играет особую роль", - сказал он.

Стоит отметить, что оговорка была не единственной в ходе встречи. Позже он заявил, что обсуждалась "ситуация в России и поддержка украинского населения".