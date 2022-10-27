Президент Австрии «передвинул» границу России до Венгрии
2022-10-27 15:12
Президент Александр Ван дер Беллен назвал Венгрию, граничащей с Россией государством.
Президент Австрии Александр ван Дер Беллен "передвинул" границу России до Венгрии, в ходе переговоров со своей коллегой Каталиной Новак.&
"Всегда приятно обсудить ситуацию в мире и обменяться мнением о касающейся всех ситуации. Венгрия, как непосредственный сосед как Австрии, так и России...эээ, так и Украины играет особую роль", - сказал он.
Стоит отметить, что оговорка была не единственной в ходе встречи. Позже он заявил, что обсуждалась "ситуация в России и поддержка украинского населения".
Опубликовано: Максим Алексеев
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