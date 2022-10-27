Минобороны РБ: задача армии защита конституционного строя страны
Перед армией Беларуси стоит задача защиты конституционного строя, заявило Министерство обороны страны.
27 октября в Telegram- канале пресс-службы минобороны РБ появилась информация о том, что Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обращаясь к участникам оперативного сбора командного состава, начавшегося накануне сообщил о том, что перед белорусской армией стоит задача в любую минуту быть готовыми к защите конституционного строя и территориальной целостности страны.
В сообщении говорится, что в ходе первого этапа сбора был практически продемонстрирован порядок подготовки и ведения боевых действий различными подразделениями вооруженных сил, а цель второго этапа скоординировать направленность подготовки армии в 2022/2023 учебном году.
В ходе мероприятия генерал-лейтенант Хренин напомнил, что главнокомандующим вооруженными силами президентом Беларуси Александром Лукашенко была поставлена задача не допустить войны на территории республики.
Опубликовано: Елена Калиновская
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