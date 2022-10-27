На Витаса заведено уголовное дело за беспорядки в московском караоке-клубе
2022-10-27 16:41
Известный исполнитель Витас попал в неприятную историю. Ссора с посетителем караоке-клуба в Москве привела к тому, что на артиста заведено уголовное дело.
Вечер певца Витаса, проведенный в компании друзей в московском клубе, обернулся очень неприятным инцидентом.
Между артистом и чиновником, в которого Витас позднее распылил газовый баллончик, разгорелся конфликт.
Госслужащий с ожогом глаз обратился в полицию, где написал на певца заявление.
Сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело против Виталия Грачева (Витас) по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", о чем сообщает Телеграм-канал "Неопра, блин".
Певец сейчас находится под подпиской о невыезде.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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