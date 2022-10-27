Welt: Бундесвер успешно испытал лазерное оружие против БПЛА
2022-10-27 17:34
Немецкое издание рассказало об успешном уничтожении беспилотника из лазерного оружия ВС Германии.
Бундесвер успешно испытал лазерное оружие против беспилотников (БПЛА), сообщило немецкое издание Welt.
"Впервые корабль ВМС Германии успешно поразил несколько беспилотников (БПЛА) на близком и дальнем расстоянии", - пишет издание.
Welt пишет, что испытания проводились с борта фрегата "Заксен" еще в августе этого года, но результаты были обнародованы Бундесвером только сейчас.
Опубликовано: Максим Алексеев
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