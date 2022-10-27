Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации в Украине

Владимир Путин утверждает, что ключевой целью СВО в Украине является помощь жителям Донбасса.

В четверг вечером Владимир Путин произнёс длинную речь на форуме "Валдай", где напомнил, что специальная военная операция на территории Украины направлена на оказание всесторонней помощи жителям республик Донбасса.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не намерена уничтожить украинскую государственность, поскольку Москва сама создала Украину и стала гарантом суверенитета этой страны.

Также Владимир Путин заявил, что считает похвальным тот факт, что украинцы считают себя нацией, отдельной от русских, что подчёркивает право Украины на существование.