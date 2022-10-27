Президент России провел аналогию складывающейся ситуации в Украине с гражданской войной.

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию в Украине с гражданской войной.

"Отчасти так и есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать конфликт России и Украины гражданской войной.

Президент России подчеркнул, что к сожалению россияне и украинцы оказались в разных государствах по целому ряду исторических причин.

Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания дискуссионного клуба "Валдай" с повесткой дня: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".