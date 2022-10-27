Владимир Путин сравнил ситуацию в Украине с гражданской войной
2022-10-27 18:54
Президент России провел аналогию складывающейся ситуации в Украине с гражданской войной.
Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию в Украине с гражданской войной.
"Отчасти так и есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать конфликт России и Украины гражданской войной.
Президент России подчеркнул, что к сожалению россияне и украинцы оказались в разных государствах по целому ряду исторических причин.
Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания дискуссионного клуба "Валдай" с повесткой дня: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
Опубликовано: Максим Алексеев
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