Остин: ядерные учения России не содержат угрозы для Украины

Глава Пентагона Остин заявил, что США наблюдают за ядерными учениями России, но не видят в них угрозы.

27 октября РИА Новости сообщили ,что глава Пентагона США Ллойд Остин на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности использования Россией ядерных испытаний заявил, что Соединенные Штаты, как и каждый год, внимательно отслеживают ход ядерных учений армии России, но не считают, что в них есть какая-либо скрытая активность, угрожающая Украине.

Ранее сообщалось, что тренировка российских сил стратегического сдерживания прошла в среду под наблюдением президента Владимира Путина и в ходе тренировки была проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава.