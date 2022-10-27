Путин признал Тайвань частью Китая, призвав США отказаться от провокаций

27 октября Владимир Путин сообщил, что Россия считает тайваньский остров неотъемлемой частью Китайской Народной республики.

Вечером четверга Владимир Путин публично заявил, что Москва расценивает Тайвань как часть Китая, ввиду чего Пекин имеет законное право претендовать на установление контроля за этими территориями.

Также Путин предупредил, что любые поездки американских политиков с визитами на тайваньский остров являются провокацией и ведут к эскалации в американо-китайских отношениях.

В августе текущего года спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с первым визитом на Тайвань, ввиду чего вокруг острова наблюдалось значительное скопление американской и китайской военной техники, вызвавшей геополитическое напряжение.