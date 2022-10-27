В Европе сильно подешевел газ, но это ненадолго

По информации портала Lidovky, низкие цены на газ в Европе не сохранятся надолго. В контрактах на следующий год цены уже значительно выше.

Сообщается, что сейчас в Европе нет дефицита газа, поскольку расходы на отопление не слишком высоки из-за теплой погоды.

Снижению цен способствовали заполнение газовых хранилищ и поставки больших объемов СПГ.

Вместе с тем текущее снижение цен не окажет влияния на общую ситуацию, а на следующий год контракты уже сейчас заключаются по более высокой цене.