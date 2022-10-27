Кадыров: 23 чеченца погибли в результате артобстрела ВСУ в Херсонской области

Рамзан Кадыров рассказал о гибели чеченских военных в Херсонской области, которые скончались из-за артиллерийских обстрелов со стороны армии Украины.

Вечером четверга глава Чечни Рамзан Кадыров написал новое сообщение в своём Telegram-канале, где рассказал, что на старте нынешней недели вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по базе российских военных в Херсонской области.

По словам Кадырова, от артобстрела ВСУ в тот день скончались 23 чеченских солдата, ещё 58 были ранены, однако им оказывается вся необходимая помощь, в то время как о родных погибших обязуются позаботиться власти региона.

Рамзан Кадыров отметил, что в день удара украинских военных из артиллерии бойцы Чечни совершили ответную атаку на ВСУ, ликвидировав 70 солдат армии Украины.