Остин: США передадут Украине первые установки NASAMS в начале ноября

Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что уже в ноябре Вашингтон поставит Киеву первые ракетные системы NASAMS.

28 октября глава американского оборонного ведомства Пентагон Ллойд Остин сообщил, что в ноябре первые установки NASAMS будут переданы Украине из Соединённых Штатов.

"Мы упорно работали над передачей систем NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем ее получить и осуществить подготовку военных", - рассказал Остин.

По данным некоторых зарубежных СМИ, в ноябре США поставят Киеву лишь две установки NASAMS, однако позднее в распоряжении ВСУ окажутся ещё четыре подобные системы.