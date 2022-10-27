Остин: США передадут Украине первые установки NASAMS в начале ноября
2022-10-27 23:57
Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что уже в ноябре Вашингтон поставит Киеву первые ракетные системы NASAMS.
28 октября глава американского оборонного ведомства Пентагон Ллойд Остин сообщил, что в ноябре первые установки NASAMS будут переданы Украине из Соединённых Штатов.
"Мы упорно работали над передачей систем NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем ее получить и осуществить подготовку военных", - рассказал Остин.
По данным некоторых зарубежных СМИ, в ноябре США поставят Киеву лишь две установки NASAMS, однако позднее в распоряжении ВСУ окажутся ещё четыре подобные системы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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