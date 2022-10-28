Болгария предоставила Молдове доступ к альтернативному источнику газа

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна получила доступ к альтернативному источнику газа по новому соглашению с Болгарией.

Подписание документа состоялось в Кишиневе, куда приехал болгарский президент Румен Радев. Соглашение заключено между молдавским Energocom и болгарским «Бултрансгазом».

Санду отметила, что в условиях энергетического кризиса доступ к альтернативным источникам энергии позволит укрепить независимость Молдовы.

Радев заявил, что Болгария протягивает руку помощи Молдове, для которой наступили тяжелые времена.