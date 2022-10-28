Болгария предоставила Молдове доступ к альтернативному источнику газа
2022-10-28 00:17
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна получила доступ к альтернативному источнику газа по новому соглашению с Болгарией.
Подписание документа состоялось в Кишиневе, куда приехал болгарский президент Румен Радев. Соглашение заключено между молдавским Energocom и болгарским «Бултрансгазом».
Санду отметила, что в условиях энергетического кризиса доступ к альтернативным источникам энергии позволит укрепить независимость Молдовы.
Радев заявил, что Болгария протягивает руку помощи Молдове, для которой наступили тяжелые времена.
Опубликовано: Светлана Репина
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