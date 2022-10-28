Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции

По информации издания Politico, руководители Франции и Германии намерены провести переговоры с администрацией США по вопросу недобросовестной конкуренции.

Как сообщили авторы публикации, Макрон и Шольц уже провели рабочую встречу по этому поводу, которая состоялась в Париже.

Лидеры Франции и Германии недовольны тем, что экономическая политика Соединенных Штатов Америки негативно влияет на европейский рынок. Так, Вашингтон занимается активным продвижением Акта о снижении инфляции, который предусматривает энергетические и налоговые льготы компаниям, инвестирующим деньги на территории США.

Также Вашингтон принял законы, стимулирующие покупку американских электромобилей. Это нанесло серьезный удар по автомобильным корпорациям Германии и Франции.

Как сообщает Politico, если Вашингтон откажется прислушаться к мнению и требованию Франции и Германии, эти страны могут совместно начать торговую войну против США.