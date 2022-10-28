Разведчик России заявил об участившихся попытках ВСУ скрытно попасть в ЛНР

Издание "РИА Новости" взяло интервью у российского разведчика из группировки "Отважные", который утверждает, что украинские военные всё чаще пытаются проникнуть в Луганскую Народную республику.

28 октября журналисты агентства "РИА Новости" пообщались с представителем российской разведки группы "Отважные" в зоне спецоперации, который сообщил, что в последние дни ВСУ интенсифицировали попытки скрытно попасть в ЛНР через линию обороны армии России.

По словам разведчика, украинские военные участили контрнаступательные операции в районе Луганской Народной республики, однако все они быстро пресекаются, поскольку ВСУ не могут передвигаться незамеченными.

Представитель разведки РФ отметил, что попытки армии Украины скрытно попасть в ЛНР проваливаются из-за большой протяжённости линии обороны республики, что обеспечивает армии России широкую наблюдательную зону за действиями противника.