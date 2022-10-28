Кадыров обвинил генерала Лапина в успехах ВСУ и прорыве обороны в ДНР
Глава Чечни обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина в успехах украинской армии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина в успехах ВСУ и прорыве обороны в районе населенных пунктов Терны, Торское, Ямполовка в ДНР.
В результате провала на этом участке фронте пришлось спешно снимать войска из-под города Рубежное, пошет чеченский лидер в своем Telegram.
"Чт касается генерала Лапина, то вот уже несколько дней я пытаюсь связаться с ним через своих бойцов, но его нет на месте. Разве командующий не должен быть вместе со своими войсками?", - написал Кадыров.
Глава Чечни в очередной раз задался вопросами, "как Лапин стал Героем России за взятие Лисичанска", если его там и близко не было и как генерал "умудрился сдать Красный Лиман",
Опубликовано: Максим Алексеев
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