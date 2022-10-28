Global Times: Обманутый США Евросоюз в ожидании огромных трудностей
Страны Евросоюза столкнуться с «огромными трудностями» в ближайшие месяцы, они уже страдают от устроенного США украинского кризиса, пишет в пятницу, 28 октября китайская Global Times.
«Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился», — говорится в публикации газеты.
Эксперты издания отмечают, что 8 ноября политический вес демократов будет резко снижен из-за ошибок Байдена в энергетической политики и недовольстве электората снижением уровня жизни.
Республиканцы, которые одержат убедительную победу в промежуточных выборах, будут вести иную политику в отношении Украины, не сомневаются авторы статьи.
Сто же касается стар ЕС, то они будут пожинать плоды обмана уже с наступлением холодов.
«Поскольку зима не за горами, многие европейские страны сейчас беспокоятся об отоплении. Если Штаты решат сократить помощь Украине, то Европе предстоит столкнуться с еще большими трудностями», — говорится в публикации.
Республиканцы давно критикуют курс Байдена, который пошатнул американскую экономику и принес целый шлейф конфликтов в том числе со странами Персидского залива.
Опубликовано: Тарас Медведев
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