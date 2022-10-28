Пентагон прокомментировал запуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи
В Индо-Тихоокеанском командовании Пентагона дали оценку опасности запусков баллистических ракет со стороны КНДР.
Пентагон прокомментировал запуск баллистических ракет со стороны Северной Кореи, назвав их не представляющими опасность ни для военнослужащих США, ни для союзником Вашингтона. Соответствующее заявление было сделано Индо-Тихоокеанском командованием министерства обороны США.
"Несмотря на то, что пуски баллистических ракет КНДР не несут непосредственной угрозы для США и союзников в регионе, тем не менее мы отмечаем дестабилизирующий фактор, который несет незаконная ракетная программа Северной Кореи", - сказали в американском командовании.
В сообщении подчеркнули нерушимую приверженность США своим союзническим обязательствам перед своими стратегическими союзниками Южной Кореей и Японией.
Опубликовано: Максим Алексеев
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