Такое мнение экс-сотрудник Белого дома Крейг Робертс, входящий в состав администрации США при президенте Рональде Рейгане, высказал в статье, опубликованной на своем сайте.

По мнению бывшего чиновника, если Вооруженные силы Украины потерпят поражение от России на поле боя, администрация президента Байдена может принять решение о вводе на украинскую территорию элитной дивизии «Кричащие орлы», которая в данный момент дислоцируется в Румынии.

Но, как полагает Робертс, успеха Вашингтону это не принесет. Экс-сотрудник Белого дома полагает, что легковооруженная воздушно-десантная дивизия будет «разорвана в клочья» тяжелым российским вооружением. В подобной ситуации, считает Робертс, Вашингтон может пойти на дальнейшую эскалацию конфликта, поскольку потеря элитной дивизии станет сильным ударом по имиджу Соединенных Штатов Америки.