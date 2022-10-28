Лежандр: Франция считает ложными заявления о «грязной бомбе» на Украине

Представитель МИД Лежандр: Франция считает ложными данные о «грязной бомбе» на Украине.

В пятницу днем официальный представитель МИД страны Анн-Клер Лежандр заявила в интервью телеканалу LCI , что Франция считает ложными заявления о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу", нет никаких оснований так думать.

Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России о готовности Украины применить так называемую "грязную бомбу".

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.